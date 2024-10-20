Два человека погибли при пожаре в бане в Магнитогорске

Причиной ЧП стала печь

Минувшей ночью в СНТ «Строитель-6» в Магнитогорске загорелась баня. О пожаре спасателям сообщили поздно, и, прибыв, они обнаружили охваченное огнем строение. Внутри пожарные обнаружили тела двух человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В результате воздействия дыма и огня погибли два человека. Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что при эксплуатации печи важно изолировать ее от горючих материалов, не допускать перекала и закрепить металлический лист перед дверцей топки. Соблюдение простых правил безопасности поможет избежать ЧП.