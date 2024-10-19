Два человека погибли при лобовом столкновении двух легковушек в Челябинской области

Пассажир одного из авто госпитализирован

Вечером 18 октября на территории Карталинского района произошло лобовое ДТП с участием двух легковых авто. От удара машины сильно покорежило, водителей и пассажира пришлось деблокировать спасателям. Один из пострадавших скончался до прибытия медиков, сообщили в пресс-службе карталинской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:10 на 114 километре автодороги Чесма — Варна — Карталы — Бреды. 65-летний водитель «Лады», обгоняя следующий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ниссан Кашкай», которым управляла 54-летняя женщина.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Лада Приора“ от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля — 40-летняя женщина — получила травмы, госпитализирована. Водитель „Ниссан“ скончалась в больнице»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка. Последствия ДТП ликвидировали девять человек из числа сотрудников МЧС.