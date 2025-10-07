Два человека погибли после лобового столкновении УАЗа и фуры в Миассе

Расследование показало, что люди в УАЗе не были пристегнуты ремнями безопасности

Вечером вторника, 7 октября, в Миассе произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. Авария случилась около 16:46 на улице Менделеева, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 57-летний водитель за рулем автомобиля «УАЗ» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Скания» с полуприцепом. За рулем грузовика находился 30-летний мужчина.

В результате мощного удара водитель УАЗа скончался на месте происшествия от полученных травм. Его пассажир, 70-летний мужчина, скончался, когда его везли в больницу.

Сотрудники ГИБДД установили, что оба погибших в УАЗе не были пристегнуты ремнями безопасности, что могло усугубить последствия аварии.