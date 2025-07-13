Два человека погибли на пожаре в частном доме в Нагайбакском районе

Огонь охватил часть дома, гараж и баню

Сегодня, 13 июля, рано утром в селе Фершампенуаз на улице Карла Маркса загорелся частный дом. В результате погибли два человека — хозяин дома и прохожий, который пытался оказать помощь, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило в 5:50. Прибыв, спасатели обнаружили открытое горение кровли дома, а также гаража и бани. К ликвидации возгорания привлекли 28 человек и 10 спецмашин, в том числе 14 человек от МЧС. Пожар был локализован и потушен на площади 270 квадратных метров.

В результате погиб хозяин дома и неравнодушный местный житель, который с готовностью бросился помочь людям, оказавшимся в беде. Находившуюся в помещении женщину успели вывести из горящего здания, она не пострадала. Предварительно, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.