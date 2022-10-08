Два человека погибли на пожаре в Аргаяшском районе

На месте ЧП работали 28 спасателей

Поздно вечером 7 октября в селе Кулуево Аргаяшского района на территории частного дома загорелись надворные постройки. В результате погибли два человека, сообщили 8 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в одиннадцатом часу вечера. Прибывшие на место сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили горение и частичное обрушение неэксплуатируемых надворных построек. На пожаре погибли два человека.

«Всего на месте работали 10 единиц техники и 28 человек, от МЧС две единицы техники и семь человек личного состава. Локализация объявлена в 23:04»,— уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники отдела дознания. Причины пожара выясняются.