Два человека погибли на пожаре из-за замкнувшей гирлянды в Челябинской области

На месте ЧП работали 11 спасателей

В селе Кунашак Челябинской области в частном двухквартирном доме произошел пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание гирлянды. В результате погибли мужчина и его дочь-инвалид, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла в пятницу, 30 декабря, в 17:29 в доме по улице Победы. Когда на место прибыли первые спасатели, они обнаружили на улице хозяйку дома, которая им сообщила, что внутри находятся ее 75-летний муж и 38-летняя дочь-инвалид. В ходе разведки спасатели обнаружили их без признаков жизни. Передав тела мужчины и женщины медикам, пожарные приступили к ликвидации возгорания.

«Огнем уничтожены вещи и повреждены пол, стена и потолок на общей площади 8 квадратных метров. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава»,— уточнили в ведомстве.

Минувшей ночью в Челябинске произошел пожар в частном доме на две семьи. В результате тяжелые травмы получил 45-летний мужчина, его доставили в больницу. Известно, что огонь уничтожил жилой дом.