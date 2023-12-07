Два человека погибли во время стрельбы в брянской школе

Пять человек ранены

Сегодня, 7 декабря, восьмиклассница пронесла в школу дробовик и открыла огонь на уроке. Погибла сама стрелявшая и ее 13-летняя одноклассница. Еще пять человек ранены. Об этом сообщили в мэрии Брянска.

По предварительным данным, 14-летняя школьница принесла дробовик отца в тубусе. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 09:15. Детей эвакуировали, занятия в гимназии отменены.

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UPD: Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Пятерых раненых госпитализировали. Один из них, 14-летний мальчик, находится в тяжелом состоянии.