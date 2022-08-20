Два частных дома загорелись в поселке Тургояк в Челябинской области

Строения почти полностью уничтожены

Поздно вечером 19 августа в поселке Тургояк Челябинской области произошел пожар. В результате сгорели два частных дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, пострадавших в результате ЧП нет.

Пожар произошел на улице Аносова. Прибывшие на место спасатели обнаружили горение двух частных домов и надворных построек. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные сразу же приступили к тушению и локализовали пламя. Вскоре огонь был потушен.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Два дома серьезно повреждены»,— уточнили в ведомстве.

Причину пожара выясняют сотрудники отделения дознания.

В начале августа на берегу озера Тургояк в пансионате загорелась баня. Пожарные не допустили распространение огня и ликвидировали возгорание уже через несколько минут. Отдыхающие не пострадали.