Два частных дома вспыхнули за одну ночь в Челябинской области

В обоих случаях причиной ЧП стали электроприборы

В ночь на 23 декабря в Челябинской области загорелись сразу два частных дома, расположенных в Миассе и селе Дробышево Троицкого округа. Причина обоих ЧП одна — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Дробышево спасатели быстро справились с возгоранием. В Миассе пожарные рисковали своими жизнями каждую минуту: в охваченном огнем доме находился газовый баллон. К счастью, его удалось эвакуировать из помещения.

«Пожар был ликвидирован на площади 144 квадратных метра силами 16 человек и 4 единиц техники»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели призывают южноуральцев регулярно проверять состояние электропроводки, не перегружать сеть и не оставлять без присмотра работающие приборы. Это касается и новогодних гирлянд: покидая помещение, важно выключить их из розетки.