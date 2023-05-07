Два частных дома сгорели в поселке Копейска

Хозяева построек не пострадали

Накануне, 6 мая, в поселке Шумаки в Копейске произошел крупный пожар: на одной из улиц загорелись два дома с надворными постройками и гараж. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам очевидцев, сначала загорелся один дом, но из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на второй дом, а также охватило гараж и надворные постройки. Известно, что дома полностью сгорели.

«Усилиями сотрудников МЧС удалось остановить распространение огня на другие строения. К счастью, никто не пострадал. Наиболее вероятно, что причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем»,— уточнили в ведомстве.

Точную причину устанавливают сотрудники отделения дознания.

Спасатели напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, разведение костров при котором запрещено.