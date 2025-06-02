Два бывших росгвардейца пойдут под суд за взяточничество и подлог

Они не только покрывали правонарушителя, но и искусственно улучшали показатели работы

В Челябинске будут судить двух сотрудников регионального управления Росгвардии, обвиняемых в совершении должностных преступлений. В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взятки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

На скамью подсудимых сядут экс-замначальника и инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску. По данным следствия, с января 2018 года по май 2024 года они внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об административных правонарушениях, якобы совершенных номинальным гендиректором ООО ЧОО «Городская охрана», при этом освободив от ответственности фактического директора предприятия из личной заинтересованности.

«При этом на самом деле нарушений законодательства со стороны должностных лиц фирмы не было и указанные действия совершались в том числе в целях повышения показателей эффективности работы сотрудников Росгвардии», — уточнили в СУ.

Помимо этого, бывший замначальника отдела получал от директора охранной организации взятку — в виде услуг и денег, в сумме не менее 1,7 миллиона рублей — за информирование о проведении проверок, внеочередное предоставление услуг, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд. На имущество фигурантов, в том числе три объекта недвижимости и расчетные счета, наложен арест.