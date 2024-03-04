Два большегруза загорелись после столкновения на трассе М‑5 в Челябинской области

Один из водителей погиб

Ночью 4 марта на трассе М-5 на территории Саткинского района столкнулись два грузовых автомобиля. В результате машины загорелись. Один из водителей погиб на месте ЧП. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, для легковых автомобилей организован объезд.

Авария произошла на 1667‑м километре автодороги Москва — Челябинск. На данный момент сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Сотрудники ГИБДД оказывают им помощь.

Для легковых машин организован объезд через Первуху и Юрюзань.

Все обстоятельства аварии выясняются.