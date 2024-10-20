Два барака сгорели под Челябинском за одну ночь

Из домов эвакуировались 14 человек

Минувшей ночью в Копейске загорелись сразу два жилых дома, расположенных на разных улицах. Часть жильцов вышли на улицу самостоятельно, еще часть вывели спасатели. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Один из пожаров произошел в бараке, расположенном на улице Братьев Гожевых. Очаг возгорания находился на лестничной площадке, оттуда пламя быстро перешло на крышу. Из дома самостоятельно выбрались три человека, включая ребенка. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.

«Второй звонок поступил с 2-го Снайперского переулка. Горел „барак-близнец“. Самостоятельно эвакуировались три человека, еще восьми жильцам помогли сотрудники МЧС и областной противопожарной службы. Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров»,— уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливают сотрудники отделения дознания.

Еще один пожар произошел минувшей ночью в бане в Магнитогорске. Там погибли два человека. Причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации печи.