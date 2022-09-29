Два автомобиля вылетели в кювет после столкновения на трассе в Челябинской области

Оба водителя госпитализированы

Сегодня, 29 сентября, на 10-м километре автодороги Касли — Верхний Уфалей водитель автомобиля «Лада-Калина» развернулся на обочине, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Peugeot. От удара машины вылетели в кювет. Об этом сообщили в ОМВД по Каслинскому району.

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, медики госпитализировали пострадавших.

Как ранее сообщал наш сайт, на 1625-м километре трассы М-5 водитель фуры, груженной пиротехникой, не справился с управлением, машину выбросило на обочину, после чего она перевернулась и покатилась вниз. Остановился большегруз только после столкновения с деревом. Водитель застрял в кабине.