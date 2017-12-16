/ В Златоусте маршрутка с пассажирами едва не улетела со склона

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Вчера, 15 декабря, в Златоусте едва не случилась трагедия — 49-летний водитель маршрутного такси на улице с управлением и выехал за пределы проезжей части в левый кювет. Авария произошла сразу за мостом по улице Аносова. После выезда маршрутка буквально повисла над склоном, но вниз не улетела.
В момент ДТП в транспортном средстве находились 4 пассажира, в результате аварии пострадавших нет. — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
Последствия произошедшего дорожно-транспортного происшествия на фото и видео сняли очевидцы.