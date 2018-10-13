/ 20-летний мужчина погиб в аварии на Северо-Западе

Столкнулись две иномарки.

Неподалёку от Каширинского рынка накануне, 12 октября, в ночное время произошло смертельное ДТП. Виновником происшествия стал водитель автомобиля «Дэу Нексия» — он не уступил дорогу автомобилисту на «Киа Спектра», движущемуся по встречному направлению. В результате аварии погиб 20-летний пассажир первой иномарки.

Снимки с места происшествия попали в социальные сети. На них видно, что на месте аварии, кроме сотрудников полиции, была скорая помощь. Тело погибшего пассажира «Нексии» лежало на асфальте, накрытое специальной тканью. Отчетливо видно и сам автомобиль — он въехал в ограждение. У второй машины, «Спектры», от удара повредилась передняя часть, смят капот и бампер автомобиля.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии