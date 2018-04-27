/ Смертельная авария с большегрузом попала на видео

От удара водитель погиб, а легковушка превратилась в груду металла.

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Смертельное ДТП произошло сегодня, 27 апреля, на 174-м километре автодороги «Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск» в Верхнеуральском районе. В 10:30 водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ.

Иномарка получила сильные повреждения. Передняя часть автомобиля деформирована. Водителю чудом удалось выжить, травмы пассажира оказались несовместимы с жизнью.

В результате аварии погиб пассажир легкового транспортного средства, водитель «Нексии» с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Возраст участников дорожного движения полицейскими устанавливается. В ГИБДД по факту ДТП проводится проверка. — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.



Фото последствий аварии разместили в социальных сетях. В комментариях пользователи предположили, что КамАЗ был перегружен и нарушал установленные нормы. Подробности и обстоятельства предстоит установить сотрудникам автоинспекции.