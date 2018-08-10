/ Госпитализированный водитель «Оки» скончался в больнице

Подробности ДТП в Сосновском районе.

ДТП произошло в Сосновском районе, неподалёку от посёлка Большое Баландино. Мужчина, управляя автомобилем «Ока» столкнулся с маршрутным такси. У легковушки полностью разбита передняя часть, «Газель» при этом съехала в кювет. Водителем «Оки» оказался 61-летний житель села Долгодеревенское. Мужчина получил множественные телесные травмы и был госпитализирован в больницу. Но спустя несколько часов скончался.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ОКА получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства ДТП. — рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

У водителя «Оки» было просрочено водительское удостоверение, срок действия которого истёк в начале августа.