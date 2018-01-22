/ 40-летний автомобилист «взял барьер» и протаранил стену дома в Ленинском районе

Водитель и дом не пострадали.

В минувшие выходные в Ленинском районе Челябинска произошла нетривиальная авария. В дневное время 40-летний водитель, находившийся за рулем «Тойоты Аурис», врезался в жилой дом. Перед этим мужчина преодолел барьер в виде бордюра. Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.

20 января в 12:23 часов возле дома № 4 на улице Энергетиков водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Аурис», совершил наезд на препятствие — бордюрный камень, после чего продолжил движение и совершил наезд на стену дома, не повредив ее. В результате ДТП водитель автомобиля Тойота получил телесные повреждения, ему рекомендовано амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИББД Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводят проверку.