В ДТП на перекрестке улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных никто не пострадал. Происшествие случилось с маршрутным такси № 75. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе челябинской Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, 36-летний водитель маршрутного такси при повороте на улицу Братьев Кашириных на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением в условиях гололедицы на дороге — авто при заносе вправо снесло ограждение. Пассажиры, находящиеся в салоне машины, не пострадали. Об их количестве в дежурной части не сообщили. На месте продолжают работать сотрудники ДПС.
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