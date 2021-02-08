ДТП с маршруткой на северо-западе Челябинска обошлось без пострадавших

Водитель не справился с управлением в условиях гололедицы





По данным ГИБДД, 36-летний водитель маршрутного такси при повороте на улицу Братьев Кашириных на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением в условиях гололедицы на дороге — авто при заносе вправо снесло ограждение. Пассажиры, находящиеся в салоне машины, не пострадали. Об их количестве в дежурной части не сообщили. На месте продолжают работать сотрудники ДПС.



В ДТП на перекрестке улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных никто не пострадал. Происшествие случилось с маршрутным такси № 75. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе челябинской Госавтоинспекции.По данным ГИБДД, 36-летний водитель маршрутного такси при повороте на улицу Братьев Кашириных на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением в условиях гололедицы на дороге — авто при заносе вправо снесло ограждение. Пассажиры, находящиеся в салоне машины, не пострадали. Об их количестве в дежурной части не сообщили. На месте продолжают работать сотрудники ДПС.