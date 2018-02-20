/ Грузовик наехал на 8-летнего ребенка на Южном Урале

Маленький пешеход получил травмы.

Накануне, 19 февраля, на автодороге в поселке Бреды произошла авария. Ребенок угодил под колеса большегруза на повороте возле реки Синташта. Как удалось установить сотрудникам Госавтоинспекции, маленький пешеход во время инцидента находился на обочине дороги.



19 февраля в 12:20 на улице Станционной возле дома № 1 водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Скания», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, шедшего по правой обочине. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2009 года рождения получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожного инцидента, проводится административное расследование.

