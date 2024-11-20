ДТП на горной дороге в Челябинской области: перекрыта трасса М‑5 «Урал»

Столкнулись четыре автомобиля

На 1661‑м километре автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение на трассе временно перекрыто, организован объезд через деревню Первуха, сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые устанавливают обстоятельства аварии. Водителям рекомендуется быть внимательными и следовать указаниям сотрудников Госавтоинспекции.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств или другими происшествиями в пути, обращайтесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 112.