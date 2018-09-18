/ «Мазда» и «БМВ» улетели в кювет на трассе между Миассом и Чебаркулем. Видео

В результате ДТП пострадал ребенок.

ДТП с участием автомобилей двух иномарок произошло на дороге между Чебаркулем и Миассом. Водитель «Мазды» не справился с управлением, и выехав на встречную полосу, столкнулся с «БМВ Х6». В результате аварии пострадал шестилетний ребенок.

Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Мазда-Деми», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении «БМВ-Х6», под управлением водителя 1970 г. р. В результате ДТП водитель «Мазды», водитель «БМВ» и пассажир 2012 г. р. получили телесные повреждения. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Миассу Дарья Лунёва.

На кадрах с места происшествия отчетливо видно, что у «БМВ» полностью разбита передняя часть, значительно поврежден правая часть автомобиля. Схожие повреждения и у «Мазды». Спасатели отметили, что несмотря на значительные повреждения обоих автомобилей, никто из пострадавших не был зажат, и все участники ДТП были своевременно извлечены из автомобилей и доставлены в больницу.