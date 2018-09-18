Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.2 -0.08 79.36 -0.59
Челябинск
сейчас
 
+23 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Мазда» и «БМВ» улетели в кювет на трассе между Миассом и Чебаркулем. Видео

«Мазда» и «БМВ» улетели в кювет на трассе между Миассом и Чебаркулем. Видео

В результате ДТП пострадал ребенок.
сегодня в 10:02
  |  Происшествия

ДТП с участием автомобилей двух иномарок произошло на дороге между Чебаркулем и Миассом. Водитель «Мазды» не справился с управлением, и выехав на встречную полосу, столкнулся с «БМВ Х6». В результате аварии пострадал шестилетний ребенок.

Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Мазда-Деми», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении «БМВ-Х6», под управлением водителя 1970 г. р. В результате ДТП водитель «Мазды», водитель «БМВ» и пассажир 2012 г. р. получили телесные повреждения. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Миассу Дарья Лунёва.

На кадрах с места происшествия отчетливо видно, что у «БМВ» полностью разбита передняя часть, значительно поврежден правая часть автомобиля. Схожие повреждения и у «Мазды». Спасатели отметили, что несмотря на значительные повреждения обоих автомобилей, никто из пострадавших не был зажат, и все участники ДТП были своевременно извлечены из автомобилей и доставлены в больницу.

Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
30.08.2018
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Происшествия
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
29.08.2018
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
28.08.2018
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
Происшествия
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
  
27.08.2018
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуральцы сами решат, как благоустроить парки и дворы
сегодня в 13:06
Южноуральцы сами решат, как благоустроить парки и дворы
Происшествия
Котята колесили по Магнитогорску, спрятавшись за колесо автомобиля. Видео
  
сегодня в 12:46
Котята колесили по Магнитогорску, спрятавшись за колесо автомобиля. Видео
Происшествия
Мужчину на капоте движущегося авто сняли на видео в Челябинске
  
сегодня в 12:08
Мужчину на капоте движущегося авто сняли на видео в Челябинске
Происшествия
«Как на вулкане». О новых подземных толчках сообщили жители Катав-Ивановска
сегодня в 11:36
«Как на вулкане». О новых подземных толчках сообщили жители Катав-Ивановска
Общество
Солнечные часы с логотипом «Трактора» подскажут челябинцам точное время
сегодня в 11:10
Солнечные часы с логотипом «Трактора» подскажут челябинцам точное время
Хоккей
Герман Титов: «Команда не выдержала удар»
сегодня в 11:05
Герман Титов: «Команда не выдержала удар»
Общество
Стартовал проект самореализации людей с ограниченными возможностями «Работаем вместе»
сегодня в 10:45
Стартовал проект самореализации людей с ограниченными возможностями «Работаем вместе»
Происшествия
На дне карьера обнаружен труп с предсмертной запиской. Видео
  
сегодня в 10:31
На дне карьера обнаружен труп с предсмертной запиской. Видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6