/ «Прошу прощения, что так получилось». Водитель БМВ извинился перед семьей погибшего. Видео

Суд по громкому происшествию на ЧТЗ продолжается.

14 сентября состоялось очередное заседание суда по делу водителя «BMW Х6», который устроил массовое ДТП. На суде присутствовала жена погибшего. Вся ее семья является инвалидами по слуху, в том числе и погибший муж. Женщина в зале суда рассказала, что в тот злополучный день, 20 мая, ее супруг отправился платить ипотеку. Она сидела дома, ждала мобильного оповещения от банка. Не дождавшись смс, вдова почувствовала неладное.

20 мая этого года в 9 часов утра мой муж поехал платить ипотеку. Он сначала заехал в гараж. Я дала ему карту, чтобы он снял деньги. Я смотрела через онлайн-систему, получилось у него это сделать или нет. Уведомление не приходило. Я позвонила своему отцу, попросила посмотреть, чтобы он съездил, проверил. Отец сказал, что муж попал в ДТП. — рассказала жена пострадавшего сайту 1obl.ru.

Жуткое ДТП, где внедорожник на большой скорости врезается в «Ладу Веста», сняли камеры видеонаблюдения. Тогда эти кадры «облетели» все социальные сети, вызвав общественный резонанс. Подозреваемого виновника задержали, возбудили уголовное дело, начались суды. Водитель «BMW Х6» признал свою вину и раскаялся. Следующее судебное заседание состоится в конце сентября. Потерпевшие настаивают на самом строгом наказании.

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло в Челябинске утром 20 мая, на пересечении улиц Комарова и Салютная. Лихач на автомобиле «БМВ Икс 6» протаранил три автомобиля, одним из которых была. На записи камеры видно, что иномарка неслась на большой скорости, и не остановилась на перекрестке. В момент аварии водитель БМВ был пьян.