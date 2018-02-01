/ Пенсионерку сбили на оживленном перекрестке в Челябинске

ДТП произошло на пересечении улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных.

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Очевидцы утверждают, что сегодня днем, 1 февраля, пожилая женщина пыталась перейти дорогу, когда горел красный сигнал светофора. Она не успела добраться до тротуара: двигавшаяся по прямой Toyota Corolla сбила ее с ног, подбросив на капот.

Свидетели аварии утверждают, что водитель иномарки мог отвлечься на телефон.

Я левее его ехал, нам зеленый горел, женщина шла на «красный» уже на половине дороги, не поворачивая голову. — рассказали челябинцы.

Пострадавшая 1930 года рождения, ее госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Подробности и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Тот факт, что женщина-пешеход нарушила правила, пока официально не подтвержден.

