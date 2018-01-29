/ Камаз снес отечественную легковушку на трассе в Челябинской области

Водитель Приоры оказался заблокирован в автомобиле.

Авария случилась на 1656 километре трассы М5 под Усть-Катавом. Сразу три человека пострадали в утреннем ДТП с грузовиком сегодня, 29 января. Им на помощь экстренно выехали спасатели сотрудники ДПС и двух пожарных частей. Весь удар принял на себя водитель.

Водителя в тяжелом состоянии деблокировали из автомобиля и передали бригаде скорой помощи. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

В легковушке также находились две девушки 18-и 20-и лет. Они получили легкие травмы, но от госпитализации отказались. Водитель Камаза отделался испугом.

