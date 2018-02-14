/ 29-летний пассажир «пятнадцатой» погиб в День святого Валентина на Южном Урале

Водитель отечественной легковушки находился за рулем пьяным и без прав.

Сегодня, 14 февраля, в результате столкновения ВАЗа и грузовика «Ивеко» скончался пассажир отечественной легковушки на Южном Урале. ДТП произошло на улице 8 Марта в Миассе. Как удалось установить сотрудникам Госавтоинспекции, машиной управлял 29-летний бесправник под воздействием алкоголя. Погибшим оказался пассажир, его ровесник. Сам автомобилист отделался легкими травмами.



В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Лада» 1988 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водителю легкового автомобиля назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

