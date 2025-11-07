Дрожь земли 7 ноября в Челябинске и Сосновском округе вызвали работы на полигоне

Жители ощутили кратковременные толчки вечером 7 ноября

Дрожь и вибрация, которые почувствовали жители Челябинска и Сосновского муниципального округа, вызвали плановые работы на одном из промышленных полигонов области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На одном из полигонов области производилась подконтрольная утилизация», — пояснили в пресс-службе ведомстве.

Первые сообщения о вибрации появились в социальных сетях и мессенджерах около 18:01. По словам очевидцев, толчки длились от 1 до 3 секунд. Сильнее всего колебания почувствовали жители западных районов Челябинска, Сосновского округа, в частности, поселков Большие Харлуши, Кременкуль и Томинский.

Обычно о заметных работах извещают население. Так, 28 октября южноуральцев предупреждали о взрывах в горах Челябинской области. Там также проходили запланированные работы.