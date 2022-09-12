Драка в челябинском районе переросла в уголовное дело

Потерпевшего ударили по голове самокатом

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня социальные сети облетело видео драки в Тракторозаводском районе Челябинска. Один из участников конфликта получил травму головы и был госпитализирован, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Конфликт случился в одном из дворов по улице Марченко. На кадрах видно, как мужчины толкают друг друга, потом один из них сзади ударяет оппонента по голове. Пострадавшего госпитализировали.

«После поступления сигнала через ЕДДС на номер „112“ на место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции „Тракторозаводский“. Полицейскими в кратчайшие сроки все участники инцидента были установлены и опрошены. Они являются гражданами РФ, официально проживающими в Челябинской области», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).