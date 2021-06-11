Драка под южноуральской Эйфелевой башней привела к смерти

Под суд попали два брата

Нагайбакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух братьев. Осенью прошлого года они, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили молодого человека. Травмы оказались смертельными. Инцидент произошел в селе Париж.

В судебном заседании старший, 28-летний, брат свою вину признал. Он рассказал, что с потерпевшим у него были неприязненные отношения, завязалась драка. Осужденный ударил потерпевшего руками по лицу и по голове, а когда тот упал, начал пинать. Младший брат, который на момент конфликта был еще несовершеннолетним, свою вину не признал. По его словам, он пытался разнять дерущихся и никого не избивал.

«Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“), подтвердилась доказательствами, собранными на предварительном следствии и проверенными в ходе судебного разбирательства. Все доказательства суд признал допустимыми. Позицию Батраева А. и Батраева С. о непричастности последнего к совершению преступления суд расценил как защитную, поскольку она не подтвердилась показаниями непосредственного очевидца», — прокомментировала пресс-служба суда.

Суд посчитал, что преступление было совершено все же группой лиц. Старшему брату назначено наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима, младшему — в виде пяти лет в колонии общего режима.