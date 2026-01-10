ДПС помогла пассажирам заглохшего на трассе автобуса в Челябинской области

В салоне транспорта в момент поломки находились 40 человек

Сотрудники дорожно-патрульной службы Челябинской области оперативно помогли 40 пассажирам междугороднего автобуса, который заглох на трассе из-за технической неисправности. Всех людей пересадили на резервный транспорт, чтобы они могли продолжить путь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Транспортное средство, следовавшее по международному маршруту Костанай — Екатеринбург, вынужденно остановилось на 35-м километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу» из-за серьезной технической неисправности. В салоне автобуса на момент поломки находились 40 пассажиров.

Ситуацию оперативно взяли под контроль сотрудники дорожно-патрульной службы. Экипаж ДПС под номером «133», заметив аварийную остановку крупного транспорта, прибыл для оказания помощи.

«Установив, что поломка существенная и дальнейшее движение не представляется возможным, сотрудники полиции вызвали другой автобус», — сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Благодаря слаженным действиям инспекторов, всех пассажиров оперативно и безопасно пересадили на другой автобус.