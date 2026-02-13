Доверие к фальшивым силовикам обошлось челябинской пенсионерке в 4,3 млн рублей

Жертвой мошенников стала 65-летняя жительница Ленинского района

Пенсионерка из Челябинска перевела мошенникам 4,3 миллиона рублей, взятые в кредит и одолженные у друзей. Аферисты обрабатывали женщину целый месяц, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Все началось с банальной просьбы назвать код из СМС. Повод — «оцифровка жильцов» — оказался для пенсионерки убедительным. Далее в ход пошла тяжелая артиллерия: звонки от лжесиловиков, которые пригрозили уголовным делом о финансировании недружественных стран.

В результате «месяца работы» мошенников женщина перевела им не только собственные сбережения, но и кредитные средства, взятые в нескольких банках, деньги от продажи автомобиля, а также около миллиона рублей, взятые в долг у знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция в очередной раз подтверждает: если по телефону речь заходит о кодах, деньгах и уголовной ответственности — это мошенники.