Доцент крупнейшего вуза в Челябинской области приговорен к колонии за взятки

Он внес положительные оценки в зачетки студентов без проверки знаний

В Усть-Катаве доцент ЮУрГУ получил реальный срок за то, что «принял» у двух студентов зачеты и экзамены без проверки знаний, сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

На скамье подсудимых оказался доцент кафедры техники, технологии и строительства, заместитель директора Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ.

«В мае 2020 года и в августе 2021 года он получил через посредника от студентов С. и А. взятку в размере 50 тысяч и 40 тысяч рублей и внес в электронные зачетно-экзаменационные ведомости положительные оценки за зачеты и экзамены без фактической проверки знаний и без ведома преподавателя», — рассказывают в пресс-службе.

Суд Усть-Катава приговорил доцента к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 600 тысяч рублей и лишил его права заниматься профессиональной педагогической деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях РФ на 4 года.

Суд учел раскаяние мужчины, изобличение соучастников, состояние здоровья и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Приговор не вступил в законную силу.