Доставка цветов обернулась для жительницы Магнитогорска потерей 900 тыс. рублей

Крупную сумму женщина взяла в кредит

Жительница Магнитогорска перевела мошенникам 890 тысяч рублей. Как женщина рассказала правоохранителям, началось все с сообщения о доставке цветов, а завершилось настойчивой рекомендацией оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, в мессенджере ей позвонил «курьер», который сообщил, что ее муж заказал для нее букет цветов. Для его доставки он попросил продиктовать код из СМС, что женщина сделала, не задумываясь.

После ей начали поступать звонки якобы от сотрудников портала «Госуслуги» и полицейских, которые сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и попытках оформить на нее кредит.

«Чтобы не остаться без денег, звонивший предложил опередить мошенников, самостоятельно оформив кредит. Полученные деньги женщине поручили перевести на „безопасный счет“»,— уточнили в ведомстве.

Жительница Магнитогорска сделала все, как ей сказали. После она попыталась связаться с «сотрудниками» портала, но на связь они не вышли. Так она поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.