Дорожный рабочий спилил березы в нацпарке в Челябинской области

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники национального парка «Зюраткуль» вместе с полицией по горячим следам задержали сотрудника дорожной службы, прибывшего на автомобиле в Нургушское участковое лесничество и спилившего две березы. ЧП случилось 3 декабря прошлого года.

«Мы регулярно патрулируем территорию. Виновник был задержан практически сразу. Это был сотрудник дорожной службы Катав-Ивановского района, в его авто обнаружили пилу», — рассказал Первому областному информагентству директор нацпарка Александр Брюханов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки (часть 1 статьи 260 УК РФ). Ущерб от вырубки составил более 15 тысяч рублей. Известно, что «дровосек» признал вину и уже полностью возместил убытки. Добавим, что на территории нацпарка «Зюраткуль» в декабре 2020 года сотрудники обнаружили браконьерский солонец — небольшое корытце с солью для приманки диких животных, а рядом нашли ружье. Подойдя к такой ловушке, животное задевает специальную проволоку, один конец которой привязан к курку, и ружье стреляет в жертву.

«Эту приманку установил местный житель поселка Зюраткуль. Сейчас ведется следствие по делу и выясняются все обстоятельства. Самое страшное, что находка была обнаружена вдоль реки в 7 км от поселка Зюраткуль. При обнаружении такой находки мог пострадать инспектор, но чудом удалось избежать трагедии», — сообщил Александр Брюханов.

Мужчину задержали по горячим следам в ходе регулярного патрулирования территории. Нарушитель дал письменные объяснения, что ружье принадлежит ему и что он носит его с собой якобы для защиты от волков. Ружье и все улики были изъяты.

Напомним, что любая охота на особо охраняемой территории нацпарка «Зюраткуль» запрещена. Нахождение с оружием и собаками охотничьих пород приравнивается к охоте. Также запрещена самовольная рубка деревьев.