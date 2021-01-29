Дорожные рабочие нашли ребенка в два часа ночи на улице Златоуста

Родители перепутали время и отправили его в школу

Курьезный случай произошел в Златоусте. Рабочие посреди ночи чистили дороги от снега и заметили на тротуаре ребенка. Он шел по улице с портфелем и совершенно один. Об инциденте стало известно благодаря социальным сетям, куда дорожники позже скинули видео ночного происшествия.



«Напарник мой повел ребенка по улице Свердлова обратно домой на Румянцева. У ребенка даже телефона нет при себе. Случится могло всякое: упал, сломал что-то. Про педофилов тоже, наверное, наслышаны», — возмущается анонимный автор видео в паблике «Регион74/Южный Урал и Челябинск».



По словам дорожника, мальчике препроводили домой. Родители были трезвыми. Они пояснили, что перепутали время.



По информации информационного агентства «Первое областное», обращений в полицию Златоуста по данному инциденту не было. Участники этой истории решили не привлекать внимание силовиков, но рассказали об инциденте в соцсетях, чтобы другие родители были более осмотрительны.

