Полиция задержала замначальника челябинского летного училища за езду с признаками опьянения

Сотрудники ГИБДД составили административный протокол

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В Челябинске поймали полковника, замначальника ЧВВАКУШа Андрея Гаврикова, пьяным за рулем. Очевидцы предоставили запись разговора задержанного с сотрудником ГИБДД.

На кадрах видно, как инспектор ДПС зачитывает полковнику его права и отмечает, что у задержанного имеются признаки алкогольного опьянения, а также приглашает пройти процедуру медицинского освидетельствования, от которой Андрей Гавриков отказывается. Сотрудник ГИБДД составил административный протокол и отстранил полковника от управления автомобилем. Подписывать материалы замначальника летного училища также отказался.

В городской Госавтоинспекции отказались комментировать происшествие. В ГУ МВД по Челябинской области также о происшествии ничего не сообщают.