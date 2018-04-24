Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.77 +0.45 75.79 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
+3 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Под колесом легковушки провалилась дорога в центре Челябинска

Под колесом легковушки провалилась дорога в центре Челябинска

Накануне в этом месте проводили ремонт.
сегодня в 14:43
  |  Происшествия

Очередную яму на дороге обнаружили челябинские автомобилисты. Во дворе дома по улице Цвиллинга, 35 легковушка застряла колесом в провале, образовавшемся после таяния грунта. По словам жильцов дома, асфальта в этом месте не было, потому что не так давно управляющая компания проводила ремонтные работы и раскопала этот участок.

В 10 утра приехал домой. Смотрю, во дворе легковой автомобиль передним колесом провалился в яму, которая образовалась посреди асфальта внутри двора. Сфотографировал и позвонил вам. Через некоторое время Газель вытащила легковую машину. Я заметил, что яма глубокая, и каждый из проживающих может легко упасть в нее, особенно в темное время суток. Пару месяцев назад тут велись ремонтные работы. Раскопали асфальт, потом все засыпали землей, но асфальт не восстановили. — рассказал сайту «Первый областной» жилтель дома по улице Цвиллинга Алексей Савельев.

Известно, что под этим участком находится врезка трубы с горячей водой. Предположительно, грунт был размыт из-за ее прорыва, подтаял, а затем осел. Разбираться в этом предстоит управляющей компании.

Запрос в ООО «Созвездие» уже отправлен. Ответить сайту «Первый областной» пообещали позже.

Общество
Дорогу в Кунашакском районе закроют для ремонта железнодорожных путей
20.04.2018
Дорогу в Кунашакском районе закроют для ремонта железнодорожных путей
Общество
Отремонтированные полгода назад челябинские дороги покрылись трещинами и выбоинами
09.04.2018
Отремонтированные полгода назад челябинские дороги покрылись трещинами и выбоинами
Общество
В 3 раза больше дорог отремонтировали в Челябинске за 2017 год
30.10.2017
В 3 раза больше дорог отремонтировали в Челябинске за 2017 год
Общество
Евгений Тефтелев объяснил поздний ремонт дорог в центре Челябинска
18.09.2017
Евгений Тефтелев объяснил поздний ремонт дорог в центре Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Сборная России одержала победу в трудном матче со Словакией
сегодня в 21:57
Сборная России одержала победу в трудном матче со Словакией
Спорт
Известным хоккеистам на юниорском чемпионате мира по хоккею подарят каслинские статуэтки
сегодня в 20:01
Известным хоккеистам на юниорском чемпионате мира по хоккею подарят каслинские статуэтки
Общество
Южноуральским вузам не выделили бюджетные места
сегодня в 19:20
Южноуральским вузам не выделили бюджетные места
Общество
Лжеминера ТРК «Горки» задержали полицейские
сегодня в 19:13
Лжеминера ТРК «Горки» задержали полицейские
Общество
Челябинский школьник выиграл всероссийскую олимпиаду по физкультуре
сегодня в 18:47
Челябинский школьник выиграл всероссийскую олимпиаду по физкультуре
Происшествия
В Магнитогорске выясняют подробности внезапной смерти учителя во время урока
сегодня в 18:04
В Магнитогорске выясняют подробности внезапной смерти учителя во время урока
Общество
Экзамен по вождению в России изменят
сегодня в 17:59
Экзамен по вождению в России изменят
Происшествия
Собаку выбросили с шестого этажа в Челябинской области
сегодня в 17:54
Собаку выбросили с шестого этажа в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6