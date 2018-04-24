/ Под колесом легковушки провалилась дорога в центре Челябинска

Накануне в этом месте проводили ремонт.

Очередную яму на дороге обнаружили челябинские автомобилисты. Во дворе дома по улице Цвиллинга, 35 легковушка застряла колесом в провале, образовавшемся после таяния грунта. По словам жильцов дома, асфальта в этом месте не было, потому что не так давно управляющая компания проводила ремонтные работы и раскопала этот участок.

В 10 утра приехал домой. Смотрю, во дворе легковой автомобиль передним колесом провалился в яму, которая образовалась посреди асфальта внутри двора. Сфотографировал и позвонил вам. Через некоторое время Газель вытащила легковую машину. Я заметил, что яма глубокая, и каждый из проживающих может легко упасть в нее, особенно в темное время суток. Пару месяцев назад тут велись ремонтные работы. Раскопали асфальт, потом все засыпали землей, но асфальт не восстановили. — рассказал сайту «Первый областной» жилтель дома по улице Цвиллинга Алексей Савельев.

Известно, что под этим участком находится врезка трубы с горячей водой. Предположительно, грунт был размыт из-за ее прорыва, подтаял, а затем осел. Разбираться в этом предстоит управляющей компании.

Запрос в ООО «Созвездие» уже отправлен. Ответить сайту «Первый областной» пообещали позже.