«Допыхтелись»: в Челябинской области продают вейпы через интернет

Соцсети стали раздольем и для мнимых продавцов

Житель Златоуста при покупке устройства для курения в социальной сети нарвался на мошенников. О своей проблеме он рассказал корреспонденту Первого областного информагентства. Выяснилось, что продажа кальянов, вейпов и никотиносодержащей продукции в принципе запрещена в Рунете с 28 января этого года.

Поправки в закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции» были внесены еще летом. Теперь, согласно закону, запрещено продавать несовершеннолетним и использовать в общественных местах электронные сигареты, вейпы, кальяны и другую никотиносодержащую продукцию. То есть с 28 января на весь сегмент распространяются запретительные меры, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Также закон запрещает розничную торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл. Производитель обязан указывать состав жидкости. Кстати, до принятия закона 80% всех жидкостей для вейпов, которые продавались в России, имели концентрацию никотина 55—60 мг на мл. В общем-то теперь купить кальян или вейп можно так же, как и сигареты, — в специализированных магазинаx и торговых павильонах.

Однако в интернете, а особенно в социальных сетях, активно плодятся так называемые «вейп-барахолки», где хозяева продают свои поднадоевшие «парилки» и оставшиеся флакончики с жидкостями к ним.

Житель Златоуста Алексей К. решил немного подымить и выбрал себе курительный прибор в одной из групп во «ВКонтакте». Он набрел на сообщество «Vape барахолка» и списался с местным «продавцом». Объявление гласило: «Продам отличный вейп, 1 400 рублей, жижа в подарок. Обмена нет». Автор этого поста назвал себя Илья Игнатюк.

«Он попросил предоплату и сказал, что ко мне приедет курьер и привезет заказанный товар. Я и перевел деньги. Курьера ждал до вечера, потом написал продавцу. После этого меня молча кинули в „черный список“», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства потерпевший.

Раздосадованный, Алексей все же продолжил поиски продавца и в этой же группе списался с некой Юлией Красовицкой, которая предлагала новую электронную систему вместе с жижей за 1 600 рублей с постскриптумом «скидок нету и так дешево отдам» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

«Эта девушка сказала, что живет в другом городе, попросила заплатить 800 рублей, а оставшуюся часть отдать на месте, обещала сама привезти вейп. Я перевел и опять улетел в „черный список“», — поделился обманутый южноуралец.

Достучаться до мошенников у жертвы теперь вряд ли получится, однако Алексей все же намерен обратиться в полицию.

Наш корреспондент узнал у юриста, является ли продажа в Сети бывших в употреблении курительных устройств нарушением закона.

«Если человек продает свою „бывшую“ электронную сигарету единоразово на каком-либо ресурсе по реализации личных вещей, то никакого нарушения здесь нет. Безусловно, продавец должен убедиться, что покупатель совершеннолетний. Если же идет речь о систематических продажах с возможностью заказа, то факт нарушения очевиден. То же касается и групп в социальных сетях. Явное извлечение прибыли путем продажи никотиносодержащей продукции, а также устройств ее употребления в интернете считается административным правонарушением», — рассказал директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

Очевидно, что законодатели стремятся ограничить популяризацию курения и, возможно, в дальнейшем будут введены еще более жесткие меры, регулирующие распространение этого продукта в рознице. Конечно, предпринимателям, работающим на законных основаниях, активно продвигать свою продукцию в Сети все же не стоит уже сейчас и максимально аккуратно позиционировать свой бизнес на рынке.

«Пока сложно оценить потери, но они есть. Постоянные клиенты, конечно, приходят в магазин, но теперь привлекать новых покупателей стало сложно, хотя доля дистанционных продаж у нас была мизерная», — рассказал владелец одного из челябинских вейп-шопов.

Разработанный законопроект о запрете продажи никотиносодержащей продукции по большей части регулирует распространение изделий среди несовершеннолетних. Сомнительно, что курьеры, доставляя вейпы по заказу, проверяли паспорта покупателей. Тем временем, в соответствии с п. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, нарушение требований запрета о продаже табачной продукции, в том числе сигарет, кальянов и вейпов, несовершеннолетним лицам влечет за собой получение административного наказания согласно этой статье в виде штрафа:

• Физическому лицу (продавцу) — от 3 000 до 5 000 рублей.

• Должностному лицу — от 30 000 до 50 000 рублей.

• Юридическому лицу — от 100 000 до 150 000 рублей.

Если продали табачные изделия, в том числе сигареты, кальяны и вейпы, в неположенном месте:

• Физическому лицу — от 2 000 до 3 000 рублей.

• Должностному лицу — от 5 000 до 10 000 рублей.

• Юридическому лицу — 30 000 до 50 000 рублей.

Наверное, курильщик в любом случае найдет способ купить то, что ему нужно. Именно этот факт и подвигает мошенников осуществлять замыслы по незаконному обогащению путем мнимых продаж, а недобросовестных предпринимателей — реализовывать продукцию без проверки документов.

«Если у вас есть подозрения о незаконной продаже никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, то следует написать заявление в отделение полиции или Роспотребнадзор с указанием точной информации об организации или физическом лице, осуществившим продажу. Согласно закону о рассмотрении заявлений граждан 59-ФЗ, заявителя уведомят о результатах проверки после проведения всех необходимых процедур», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, с января 2021 года в России запрещено курить в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта — правила были введены Постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Дымить теперь можно в специально организованных зонах «Место для курения». Потягивать кальян в комнатах коммунальных квартир нельзя. А дети... их постарайтесь все же оградить от дыма.