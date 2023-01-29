Домик для прихожан сгорел на территории строящегося храма в Челябинской области

Огонь полностью охватил деревянную постройку

Сегодня, 29 января, рано утром в Пласте Челябинской области произошел пожар в домике для прихожан на территории строящегося храма Иконы Божьей Матери Всецарицы. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

«Поступило сообщение о возгорании деревянного домика для прихожан с металлической кровлей, находящегося на территории строящегося храма по улице Заводской. По прибытию происходило горение внутри помещения и кровли на площади 42 квадратных метра»,— уточнили в ведомстве.

Судя по фото, опубликованным на страницах в социальных сетях газеты «Знамя Октября», домик полностью сгорел. Пострадавших нет.