Дочь судьи из Южноуральска обвиняют в попытке мошенничества по уголовному делу

Женщина находится под домашним арестом

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Южноуральска. Ее обвиняют в крупном мошенничестве с целью получения выгоды. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, обвиняемая в июле 2020 года обладала сведениями об уголовном деле в отношении ее сожителя. Женщина предложила родителям подследственного за 500 тысяч рублей изменить территориальную подсудность. Она заверила потерпевших, что после передачи взятки в Челябинский облсуд обвиняемый получил бы менее строгое наказание. Однако женщина не обладала реальными возможностями для исполнения коварного предложения, несмотря на то что является дочерью судьи.

«Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ („Покушение на мошенничество в крупном размере“). В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Южноуральский городской суд для рассмотрения по существу.