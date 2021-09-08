Добивал канцелярским ножом: в Челябинске рассматривают дело Александра Алексеева, убившего жену на глазах у детей

В суде допросили свидетеля расправы

Сегодня, 8 сентября, в Челябинском областном суде состоялось очередное заседание по делу о жестоком убийстве Александром Алексеевым супруги Оксаны. Суд допросил оперуполномоченного, который задерживал обвиняемого и случайного свидетеля трагедии.

Алексеев почти все время заседания закрывал лицо руками. Весь трясся. Сидел в клетчатой пижаме — в таком одеянии его доставляют под охраной из медицинского учреждения, где он проходит лечение. Напомним, комплексная судебно-психиатрическая экспертиза выявила у Алексеева расстройство.

Сегодня в зале заседания допросили свидетеля — оперуполномоченного из Бакала, который прибыл на вызов очевидцев в тот день — 29 июля 2020 года.

«Поступил сигнал о том, что мужчина порезал женщину. Когда я прибыл на вызов и представился, Алексеев не оказывал сопротивления. Сказал, что зарезал жену из ревности. Сообщил, что у нее был заблокирован телефон, что и вывело его из себя. Женщина с колото-резаными ранами лежала на обочине. Мы нашли канцелярский нож и нож, похожий на охотничий», — рассказал полицейский.

В формате видеоконференции к заседанию подключился Саткинский городской суд, в котором дал показания один из свидетелей трагедии Константин Ходов. В тот день он собирался заехать за другом, чтобы вместе отправиться на работу, и увидел страшную картину.

«Сначала подумал, что женщину сбили, смотрю — две машины стоят, люди уже собрались. Остановился, подошел к другим свидетелям узнать, в чем дело. В это время обвиняемый искал нож. Тот, которым он зарезал жену. Видимо, он ее забил, а оружие выкинул в кусты. Бегал-бегал, потом залез в машину, вытащил канцелярский нож, подошел к уже мертвой женщине и начал наносить ей удары уже канцелярским ножом. Я закричал: „Что ты делаешь?!“ Подошел к нему, пнул ногой. Он сказал, чтобы мы — свидетели — забрали детей из машины. В белом „Рено“ сидели две девочки. Они плакали. Совсем маленькая была там, она еще не умела говорить, наверное. Та, что постарше, кричала и рыдала. Я его пытался спросить, зачем он это сделал. Он сказал, что она „достала“ и „надоела“. То и дело он подходил к бездыханному телу и втыкал нож. Я бы не сказал, что он был разъярен, спокойно отвечал. Я пробыл там где-то полчаса, мне нужно было ехать. Остальные свидетели остались с девочками и дождались полиции», — вспомнил житель Сатки Константин Ходов.

Родственники потерпевшей сейчас направляют все силы на то, чтобы была проведена еще одна экспертиза, поскольку считают, что Алексеев попросту симулирует расстройство. Сегодня они принесли копию заключения независимого эксперта о личности Алексеева, однако суд не приобщил документ к материалам дела.

Поле заседания Александра Алексеева на привязи вывели из здания суда. У него были очень уставший, почти мертвый взгляд, «шаркающая», медленная походка. Пока неясно, как его диагноз повлияет на приговор и удастся ли ему избежать реального заключения.

Как ранее писал наш сайт, обвиняемый по дороге из Башкирии в Сатку 29 июля прошлого года поссорился с женой и нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на глазах у двоих своих детей.