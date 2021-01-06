До двух лет тюрьмы грозит продавцу из Златоуста за хищение денег

Молодой человек проводил махинации с чеками

В Златоусте Челябинской области представитель одного из сетевых магазинов спортивных товаров обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Заявитель рассказал правоохранителям, что в ходе проведения ревизии была обнаружена недостача выручки. Приняв заявление, полицейские вскоре установили виновного. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенником оказался продавец этого магазина, местный житель, 1995 года рождения. Он рассказал правоохранителям, что с ноября по декабрь 2020 года он пробивал по кассе покупателям товары, затем аннулировал чеки и присваивал себе денежные средства. Ущерб составил 54 925 рублей. Похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации („Присвоение или растрата“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проводят мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.