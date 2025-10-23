До 9 человек выросло число погибших после взрыва на заводе в Копейске

Пожар потушен, после проливки конструкций спасатели приступят к разбору завалов

Подтверждена гибель девяти человек в результате взрыва на производстве в Копейске, пять человек пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавших. Уточняем информацию по пропавшим без вести», — пишет глава региона.

Он еще раз подчеркнул: родным и близким погибших, пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, в том числе, психологическая. Соответствующая работа уже организована.

Открытое горение на месте пожара было ликвидировано около пяти часов утра, началась проливка конструкций, следующий этап работы — разбор завалов. На место ЧП направлены соответствующие силы и средства.

Сотрудники предприятия, их родные и близкие могут уточнить информацию, получить разъяснения по телефону +7-919-310-11-53.

Напомним, сегодня ночью на предприятии в Копейске произошло два взрыва, была организована работа оперативного штаба. На месте работают оперативные службы.