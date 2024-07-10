Для поиска пропавшего под Еткулем мальчика съезжаются волонтеры из других регионов

CК Челябинской области просит помощи простых людей

Очередной призыв с просьбой оказать содействие в поисках пропавшего мальчика появился в Cети. На этот раз к землякам обратился Следственный комитет региона. Накануне ведомство возбудило уголовное дело по факту безвестной пропажи ребенка.

«Разыскиваемый является инвалидом детства, состоит на учете у психиатра и невролога. У мальчика правосторонний гемипарез, ДЦП, эпилепсия и умеренная задержка умственного развития, в связи с чем он нуждается в постороннем уходе и в ежедневном приеме лекарств», — рассказали в Следственном комитете.

Если вы располагаете информацией о местонахождении ребенка либо стали очевидцем преступления, позвоните по телефонам: 8 (351) 728-57-01, 8 (351) 265-91-10, 8 (351) 265-92-22, 8 (351)728-58-08, 8-904-944-84-70. Конфиденциальность гарантируется.

Между тем к этому часу, по данным правительства региона, в район поиска прибывают добровольцы из Свердловской, Тюменской и Оренбургской областей. Для их размещения министерство общественной безопасности Челябинской области развернуло большую армейскую палатку.

Поисково-спасательная служба продолжает обследовать колодцы и небольшие водоемы. Специалисты в водозащитных костюмах, вооруженные водолазным видеокомплексом, камерой, мощными фонарями, работают весь световой день.

ГУ МЧС России по Челябинской области с помощью трех квадрокоптеров продолжает обследовать акваторию озера Бектыш, береговой линии, близлежащих болот.