Директору стройфирмы вынесли приговор за гибель слесаря в Южноуральске

Виновный распорядился о проведении работ без технической документации

Верхнепышминский городской суд вынес приговор директору ООО «Фортуна» (Екатеринбург) Константину Бурхату. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сегодня, 8 августа, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд установил, что ООО «Фортуна» в октябре 2019 года по договору подряда выполняло работу по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения в Южноуральске. Обвиняемый распорядился о начале работы без организационно-технической документации на строительное производство. Слесарь организации спустился в траншею, у которой отсутствовали откосы и не были закреплены вертикальные стенки. Внезапно обрушился грунт, и мужчина погиб под его завалами.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — рассказали в прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, в Центральный районный суд Челябинска направлены материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, из-за которого, по версии следствия, во время ремонта кровли жилого дома в сентябре 2020 года погиб человек.