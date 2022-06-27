Директору фирмы предъявили обвинение в мошенничестве на 19 млн рублей при строительстве детсада в Аше

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении гендиректора строительной компании. По контракту подрядчик был обязан возвести детский сад в Аше, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы обвиняемый похитил более 19 миллионов рублей, выделенных из городского бюджета, на строительство садика.

«Директор предоставил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ», — уточнили в СУ СКР по региону.

По данным Первого областного информагентства, 7 мая 2018 года контракт был заключен с московской фирмой «Премиумстрой». Одним из условий контракта было выполнение работ в установленные сроки — до 31 марта 2019 года. Директором компании, по данным СБИС, является Николай Литовченко.

Иск в Арбитражный суд о взыскании с ООО «Премиумстрой» аванса и неустойки Минстрой региона подал еще летом 2020 года. В сентябре прошлого года суд удовлетворил требования министерства. Компания должна выплатить аванс (32,45 млн рублей) и неустойку (3,93 млн рублей).



Компания ООО «Премиумстрой» принимала участие в 28 торгах, из них выиграла 12.