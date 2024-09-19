Директору челябинской медфирмы отменили приговор по делу о злоупотреблении полномочиями

Прокуратура настаивает на пересмотре квалификации преступления

Сегодня, 19 сентября, Челябинский областной суд в апелляции отменил приговор директору фирмы «Медсервис-регион» Елене Селищевой, сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, обвиняемая в период с марта по декабрь 2020 года при заключении государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов похитила бюджетные денежные средства в размере свыше 82 млн рублей. Елену Селищеву обвинили в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (части 4, 5 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ). Однако во время судебного следствия обвинение в мошенничестве убрали, а гражданский иск на возмещение ущерба оставили без рассмотрения.

«Областной суд согласился с позицией прокурора, отменил приговор и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Приговор Елене Селищевой вынесли 29 февраля, ей назначили три года лишения свободы условно.