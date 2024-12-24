Директора школы в Сосновском районе оштрафовали за отчисление ученицы

Девочку выгнали из девятого класса с нарушением правил

Директора школы в Сосновском районе заставили принять на обучение девочку-девятиклассницу, которая была отчислена за нарушение дисциплины. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Проверка показала, что несовершеннолетняя каких-либо проступков на систематической основе не допускала. Иные меры воздействия к ней не применялись. Следовательно, оснований для принятия крайней меры дисциплинарной ответственности не имелось», — отмечают в пресс-службе.

По российским законам ребенка можно отчислить из школы только по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и с учетом мнения законного представителя. Однако в комиссию материалы попали после отчисления, а маме девочки сообщили об отчислении при возврате личного дела.



После вмешательства прокуратуры школьницу снова зачислили в школу. Директора учебного заведения оштрафовали на 30 тысяч рублей.