Директора школы искусств в Каслях обвинили в мошенничестве с трудоустройством

Руководитель присвоила зарплату фиктивно оформленного сотрудника

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении директора каслинского учреждения «Школа искусств». Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинску.

По предварительной версии, обвиняемая в 2019 году фиктивно трудоустроила в учреждение свою знакомую. Фактически трудовые обязанности «сотрудница» не выполняла. Начисленную заработную плату в размере 200 тысяч рублей руководитель забрала себе.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Расследование дела находится в завершающей стадии.